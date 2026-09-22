L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra su un tema che ha segnato l'inizio stagione dei granata: la panchina. Proprio chi è subentrato, infatti, come Kulenovic con il gol, Ilkhan e Oristanio, ha cambiato la partita contro il Bologna. Eppure non era la prima volta che accadeva in campionato: "In 4 partite su 5 d'inizio campionato chi è subentrato ha cambiato il volto alla gara". Il quotidiano prosegue sottolineando come ciò sia frutto del lavoro svolto dalla società, in grado di costruire una rosa ricca di soluzioni: "In questi casi si dice panchina lunga, ma vale anche chiamarla panchina d'oro. Perché Abate, così, ha sempre possibilità di variare moduli in corsa e di immettere nuove energie per dare una spallata alla partita". Dopo la sosta, - conclude La Gazzetta dello Sport - quando anche i nuovi raggiungeranno la miglior condizione, la panchina rappresenterà un valore ancora più aggiunto.

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