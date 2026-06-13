La Gazzetta dello Sport: "La svolta per il futuro passa da Abate"

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità
Abate: il Toro dimostri di avere coraggio in ogni sua scelta (VIDEO)
"Un ex granata alla guida del Toro". La Gazzetta dello Sport si concentra nell'edizione odierna sull'arrivo in granata di Ignazio Abate e le ambizioni del Torino attraverso il nuovo tecnico. “Bentornato a Torino! Buon lavoro e Sempre Forza Toro!" La società ha accolto così il nuovo allenatore voluto fortemente dal presidente Urbano Cairo e che il direttore dell’area tecnica Gianluca Petrachi cercherà di tradurre nella costruzione della rosa per il prossimo campionato. L'ex Milan dovrebbe ripartire dal 3-5-2, utilizzato anche a Castellammare, modulo già visto sia con Baroni che D'Aversa nell'ultima stagione dei granata: "Con la costruzione dal basso il tecnico va a ricercare la superiorità numerica cercando di liberare uomini in zona offensiva per attaccare l’area. Sono previsti due esterni di grande spinta, con una variabile in attacco". Ora si tratterà di costruire il futuro puntando sui giovani.
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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