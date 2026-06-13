La Gazzetta dello Sport: "La svolta per il futuro passa da Abate"

"Un ex gra­nata alla guida del Toro". La Gazzetta dello Sport si concentra nell'edizione odierna sull'arrivo in granata di Ignazio Abate e le ambizioni del Torino attraverso il nuovo tecnico. “Ben­tor­nato a Torino! Buon lavoro e Sem­pre Forza Toro!" La società ha accolto così il nuovo allenatore voluto fortemente dal pre­si­dente Urbano Cairo e che il diret­tore dell’area tec­nica Gian­luca Petra­chi cer­cherà di tra­durre nella costruzione della rosa per il prossimo cam­pio­nato. L'ex Milan dovrebbe ripartire dal 3-5-2, utilizzato anche a Castellammare, modulo già visto sia con Baroni che D'Aversa nell'ultima stagione dei granata: "Con la costru­zione dal basso il tec­nico va a ricer­care la supe­rio­rità nume­rica cer­cando di libe­rare uomini in zona offen­siva per attac­care l’area. Sono pre­vi­sti due esterni di grande spinta, con una varia­bile in attacco". Ora si trat­terà di costruire il futuro pun­tando sui gio­vani.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.