"Abate rivoluziona il Toro con tre mosse così si può partire forte". La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna si concentra sull'inizio dell'avventura di Ignazio Abate sulla panchina del Torino, a ridosso del debutto ufficiale in Coppa Italia contro la Carrarese. Il tecnico punta a far partire subito forte la squadra con una vera e propria rivoluzione metodologica e tattica basata sul lavoro di campo: "Igna­zio Abate vuole pre­sen­tarsi per la prima davanti alla sua nuova gente con una serata con­vin­cente. Alla squa­dra, in que­ste ore al Fila­del­fia, ha chie­sto una cosa sem­plice sem­plice: «Ragazzi, par­tiamo forte», è la sin­tesi del con­cetto rap­pre­sen­tato dal tec­nico ai cal­cia­tori". Il Toro di Abate è giovane, coraggioso, proiettato in avanti, che vuole lanciare i giovani per portare entusiasmo e freschezza: "Ha riem­pito il pro­getto del Toro di corag­gio e di gio­vani: con lui alla guida gio­che­ranno molti talenti, a comin­ciare da Cac­cia­mani (nato nel 2007) e da Luongo (classe 2008) che in que­sto momento al Toro sono da con­si­de­rare tito­lari. Due aspetti che si fon­dono, come dice­vamo. Per­ché l’obiet­tivo è libe­rare al Fila­del­fia un’ener­gia nuova".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

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