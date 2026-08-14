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"Abate rivoluziona il Toro con tre mosse così si può partire forte". La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna si concentra sull'inizio dell'avventura di Ignazio Abate sulla panchina del Torino, a ridosso del debutto ufficiale in Coppa Italia contro la Carrarese. Il tecnico punta a far partire subito forte la squadra con una vera e propria rivoluzione metodologica e tattica basata sul lavoro di campo: "Ignazio Abate vuole presentarsi per la prima davanti alla sua nuova gente con una serata convincente. Alla squadra, in queste ore al Filadelfia, ha chiesto una cosa semplice semplice: «Ragazzi, partiamo forte», è la sintesi del concetto rappresentato dal tecnico ai calciatori". Il Toro di Abate è giovane, coraggioso, proiettato in avanti, che vuole lanciare i giovani per portare entusiasmo e freschezza: "Ha riempito il progetto del Toro di coraggio e di giovani: con lui alla guida giocheranno molti talenti, a cominciare da Cacciamani (nato nel 2007) e da Luongo (classe 2008) che in questo momento al Toro sono da considerare titolari. Due aspetti che si fondono, come dicevamo. Perché l’obiettivo è liberare al Filadelfia un’energia nuova".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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