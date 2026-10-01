"Rodriguez in volo, la sosta gli fa bene. Ha segnato su punizione alla Scozia e in Nations League ha giocato due gare da titolare: è pronto per Abate". L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport punta i riflettori sul momento magico di Ricardo Rodriguez con la Nazionale svizzera, una serie di prestazioni brillanti che riconsegnano a mister Ignazio Abate un giocatore rigenerato sul piano atletico e motivazionale. Il quotidiano racconta la grande serata vissuta dal difensore a Glasgow, culminata con una perla su calcio piazzato: "Il numero 13 ha sbloccato la sfida contro la Scozia con una punizione perfetta, dichiarando a fine gara di sentirsi sempre meglio fisicamente. Per Abate si tratta di un segnale straordinario: dopo essere arrivato da svincolato a settembre con un deficit di condizione, lo svizzero ha sfruttato gli impegni con la propria selezione per ritrovare ritmo e minutaggio di alto livello". La prodezza dal limite d'area riaccende anche una speranza storica per la formazione granata: "I gol diretti su punizione mancano in casa Toro dal maggio 2017, quando fu Adem Ljajic a segno. Tra le battute del giocatore, pronto a candidarsi come primo battitore per i prossimi piazzati, e i progressi mostrati sul campo, il suo rientro a Torino aprirà interessanti soluzioni tattiche per la ripresa". Infine, il quotidiano analizza la sua duttilità e i possibili impieghi nell'undici titolare in vista del match contro l'Udinese: "Se Abate deciderà di virare sulla difesa a quattro, Rodriguez rappresenterà l'opzione naturale come terzino sinistro, ruolo ricoperto con continuità in Nazionale. In caso di conferma della linea a tre, invece, scatterà il ballottaggio tutto svizzero con Comert per la casella di braccetto sinistro. La sosta candida così l'ex capitano a diventare l'uomo in più della stagione granata".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.