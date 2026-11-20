"La carica di Abate: 'A Napoli voglio coraggio e punti'. L’allenatore lancia la sfida di domani al Maradona. Il ritorno di Mandragora darà idee e solidità". L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si focalizza sulle dichiarazioni pronunciate dal tecnico granata alla vigilia del prestigioso anticipo serale contro gli azzurri, in una partita che segnerà anche il suo primo incrocio in panchina con Allegri. Il quotidiano analizza il piano partita studiato al Filadelfia per invertire la rotta dopo le ultime tre uscite senza successi, puntando sull'impatto del regista ex Fiorentina e sulla fisicità della mediana: "Dopo le sconfitte contro Como e Frosinone e il pari interno col Lecce, Ignazio Abate chiede un Torino gagliardo, spavaldo e continuo sui novanta minuti. Rientra Rolando Mandragora, faro del precedente filotto di tre vittorie consecutive contro Udinese, Parma e Monza, mentre per fronteggiare l'aggressività partenopea saranno preziosi i muscoli di Gineitis e Casadei, con quest'ultimo pronto ad agire nel suo ruolo naturale di mezzala nel centrocampo a tre. Restano invece da sciogliere nella rifinitura odierna le ultime riserve legate alle condizioni di Vlasic e Belghali, rientrati acciaccati dagli impegni con le rispettive nazionali". In chiusura, spazio agli aggiornamenti sui singoli reduci da lunghi stop fisici che cercano riscatto nel tour de force che condurrà fino a Natale: "'Pellegri ha sofferto tanto, spero che ora la ruota giri'. Abate spende parole d'incoraggiamento per l'attaccante, pronto a tornare in campo a 30 mesi dall'ultima apparizione in granata dopo il calvario alle ginocchia vissuto a Empoli, mentre per il giovane esterno Niccolò Fortini si conferma il pien

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.