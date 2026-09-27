"Ripartenza Casadei: si allena di nuovo in gruppo dopo l’infortunio. Abate lo prova mezzala: con lui è più facile fare il 4-3-1-2". L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al pieno recupero di Cesare Casadei, pronto a riprendersi una maglia da titolare nel centrocampo granata dopo lo stop muscolare patito durante il match d'esordio contro il Milan. Il quotidiano ripercorre i momenti difficili vissuti dal centrocampista ventitreenne e la sua voglia di riscatto: "Dopo la complicata notte di fine agosto contro i rossoneri e una ventina di giorni di stop in infermeria, Cesare è finalmente guarito ed è tornato a correre stabilmente insieme ai compagni. Durante questa lunga sosta per le Nazionali si sta allenando a pieni ranghi al Filadelfia, prendendo parte alle partitelle e candidandosi ad essere un protagonista assoluto del girone d'andata". Il rientro del classe 2003 offre a mister Ignazio Abate soluzioni preziose sia sul piano atletico sia su quello realizzativo: "Nel ben assortito centrocampo costruito dal club, Casadei è la pedina capace di portare in dote fisicità, potenza e centimetri nell'area avversaria. Forte dei sei gol messi a segno nello scorso campionato, il suo obiettivo è migliorare il bottino personale e garantire inserimenti letali alle spalle delle punte". Infine, il quotidiano analizza la grande duttilità tattica del giocatore, autentico jolly per lo scacchiere granata: "Provato da Abate nel ruolo di mezzala in questi giorni di lavoro intenso, Casadei rappresenta l'innesto ideale per facilitare la transizione verso il 4-3-1-2 o il 3-5-2, senza escludere un impiego da trequartista al fianco di Vlasic nel 3-4-2-1. Un rientro fondamentale che garantisce varianti di primissimo livello per la ripartenza del Torino".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.