Tutte le ultime novità di casa granata dai quotidiani in edicola oggi
La top 5 del ritiro di Pinzolo (VIDEO)
Uno dei leader del Torino è tornato in città. La Gazzetta dello Sport scrive infatti di Nikola Vlasic, rientrato alla base dopo la fine dei Mondiali: "Il trequartista è rientrato in città dopo le vacanze successive all’impegno al Mondiale. Dopo le visite mediche, effettuate al mattino, Vlasic ha affrontato la prima sgambata. Con lui c’era anche Che Adams, altro reduce dalla Coppa del Mondo". Le novità non sono finite, perché al Filadelfia potrebbero arrivare anche volti nuovi, trattasi dei difensori Comert e Comuzzo.
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Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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