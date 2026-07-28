Uno dei leader del Torino è tornato in città. La Gazzetta dello Sport scrive infatti di Nikola Vlasic, rientrato alla base dopo la fine dei Mondiali: "Il tre­quar­ti­sta è rien­trato in città dopo le vacanze suc­ces­sive all’impe­gno al Mon­diale. Dopo le visite medi­che, effet­tuate al mat­tino, Vla­sic ha affron­tato la prima sgam­bata. Con lui c’era anche Che Adams, altro reduce dalla Coppa del Mondo". Le novità non sono finite, perché al Filadelfia potrebbero arrivare anche volti nuovi, trattasi dei difensori Comert e Comuzzo.

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Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.