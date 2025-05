La Gazzetta dello Sport: “Toro, da Ventura a Juric passando per Mazzarri”

Nell'edizione odierna del quotidiano troviamo un confronto tra alcuni dei più recenti allenatori granata: "Ventura è in testa Mazzarri e Juric divisi da un punto Vanoli è dietro. Da Ventura nel 2013-2014 a Juric passando per Mazzarri nel 2019: tutti meglio negli otto turni finali. Allargando l’orizzonte a tutti i campionati del Toro dall’epoca di Ventura in poi (quindi dal 2013-2014), Paolo Vanoli è il tecnico che ha concluso la Serie A con il punteggio più basso. Il confronto riguarda solo gli allenatori che, come Vanoli, hanno lavorato per tutta la stagione, guidando il Torino dalla prima alla trentottesima giornata: Vanoli ha chiuso a 44 punti, e ha fatto peggio del Ventura 2015-2016 (45 punti). Lontanissimi Mazzarri 2018-19 con 63 punti, Ventura 2013-2014 con 57 punti, Ventura 2014-2015 con 54 punti, Mihajlovic 2016-2017, Juric 2022-2023 e ancora Juric 2023-2024 con 53 punti. Anche il primo Juric, 2021-2022, si è messo davanti con i suoi 50 punti. Vanoli è in coda al gruppo. Di questi numeri e di questo rendimento terrà conto la valutazione che si dovrà fare sul futuro della panchina granata. A giorni il presidente Urbano Cairo incontrerà Vanoli: da qui il Toro ripartirà".