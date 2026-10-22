"Pazzi di Bragança. Non solo fantasia, il Toro ha scoperto un mancino d’oro. Abate lo ha lanciato nel 4-4-2 e ha subito convinto: gol all'Udinese, magie a Parma, fa sognare i tifosi". L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica un ampio approfondimento a Daniel Bragança, autentica rivelazione d'autunno e uomo in più nello scacchiere tattico di Ignazio Abate. Il quotidiano celebra la consacrazione del centrocampista portoghese, autore di una giocata d'altissima scuola nell'azione che ha sbloccato il match al Tardini: "I tifosi sono ormai pazzi delle sue giocate e della sua capacità di accendere la fantasia. Sbarcato in estate dallo Sporting come trequartista puro, Bragança è stato trasformato da Abate in un centrocampista centrale di qualità e corsa nel nuovo 4-4-2 dinamico provato durante la sosta. Dopo l'impatto decisivo contro Fiorentina e Roma, sono arrivate le prove da titolare: il primo gol in granata contro l'Udinese e la notte sublime di Parma, dove ha incantato con un tracciante d'esterno mancino da trenta metri. Una pescata d'autore del ds Gianluca Petrachi che autorizza l'ambiente a sognare in grande nelle prossime sfide con Monza e Como". In taglio basso si fa il punto sull'infermeria in vista dell'anticipo di domani sera all'Olimpico Grande Torino: "Rodriguez stop: speranza Lecce. Il difensore svizzero ha riportato una lesione tendinea ai flessori della coscia sinistra durante l'allenamento di Parma riservato a chi non ha giocato. Farà compagnia a Fortini ed Ilkhan con l'obiettivo di rientrare per inizio novembre".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.