L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra sul momento e lo stato d'animo del Toro dopo la vittoria per 1-0 in Coppa Italia contro la Carrarese. Il gol di Simeone ha portato i granata ai sedicesimi di finale dove incontreranno il Monza dell'ex Juric. "Intanto, la prima volta di Ignazio Abate da allenatore torinista conferma la sensazione di un progetto senza dubbio ben avviato, alimentato anche da cinque nuovi giocatori, ma che dovrà compiere ancora molta strada prima di raggiungere quello standard atletico e di gioco immaginato nella visione dell’allenatore". E' chiaro però che servirà tempo per assimilare i concetti e dal momento che il Toro è ancora un cantiere aperto. Meno di una settimana e arriverà il Milan all'esordio in campionato ma come sottolinea La Gazzetta dello Sport "ci vorrà tempo prima di vedere un Toro che sia a regime, intanto il cammino in Coppa è cominciato con una vittoria".

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