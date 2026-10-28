"Como di Ferro. Toro, è un peccato" così in apertura l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il quotidiano prosegue con la cronaca della partita "Adams fa sognare, Paz uomo rimonta negli ultimi 10'". Nell'analisi della gara la Gazzetta vede dei granata vivi, ma: "Nel finale la decide la qualità dei lariani". Ci si sofferma anche sulle parole di Abate con una seconda apertura che recita "Abate non molla". La dichiarazione più rilevante del mister è: "Che rabbia l'1-3 ma tante cose buone. Meritavamo di più". D'altronde i granata anche dopo il gol se pur abbassandosi e soffrendo hanno concesso pochissimo al Como prima della rimonta finale. La partita si è comunque conclusa con applausi dei tifosi rivolti sia ai giocatori che ad Abate, a testimonianza che anche lo stadio ha apprezzato la prestazione del Toro.