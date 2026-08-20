Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità su La Gazzetta dello Sport
Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport oggi è dedicato un approfondimento alla nuova retroguardia del Torino, rinnovata dal mercato, non solo dal punto di vista dei volti: "Sarà una difesa tutta nuova. Negli uomini rinnovata per tre-quarti dei suoi protagonisti, soprattutto ristrutturata alle voci meccanismi, principi, motivazioni". Prosegue la Rosea: "E poi c’è una curva della solidità che comincia a essere proiettata verso l’alto, figlia di un precampionato nel quale è stata messa in evidenza una discreta stabilità". Con i nuovi interpreti Comuzzo e Comert e con il lavoro svolto da Ignazio Abate e il suo staff nel precampionato, il Toro pare aver trovato un nuovo equilibrio: "Se nella fase di costruzione il Toro ha molta strada (e lavoro) da compiere per avvicinarsi all’idea di calcio immaginata dall’allenatore, dietro tanto è stato già fatto e i primissimi risultati sono incoraggianti". A partire proprio dai dati delle amichevoli estive, come scrive il quotidiano del Gruppo RCS: "E allora, da quando al Toro sono arrivati Comert e Comuzzo, le statistiche raccontano che il Toro ha incassato un solo gol tra l’amichevole di Burnley, Avellino e la prima di Coppa Italia contro la Carrarese".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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