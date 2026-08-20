Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport oggi è dedicato un approfondimento alla nuova retroguardia del Torino, rinnovata dal mercato, non solo dal punto di vista dei volti: "Sarà una difesa tutta nuova. Negli uomini rin­no­vata per tre-quarti dei suoi pro­ta­go­ni­sti, soprat­tutto ristrut­tu­rata alle voci mec­ca­ni­smi, prin­cipi, moti­va­zioni". Prosegue la Rosea: "E poi c’è una curva della soli­dità che comin­cia a essere pro­iet­tata verso l’alto, figlia di un pre­cam­pio­nato nel quale è stata messa in evi­denza una discreta sta­bi­lità". Con i nuovi interpreti Comuzzo e Comert e con il lavoro svolto da Ignazio Abate e il suo staff nel precampionato, il Toro pare aver trovato un nuovo equilibrio: "Se nella fase di costru­zione il Toro ha molta strada (e lavoro) da com­piere per avvi­ci­narsi all’idea di cal­cio imma­gi­nata dall’alle­na­tore, die­tro tanto è stato già fatto e i pri­mis­simi risul­tati sono inco­rag­gianti". A partire proprio dai dati delle amichevoli estive, come scrive il quotidiano del Gruppo RCS: "E allora, da quando al Toro sono arri­vati Comert e Comuzzo, le sta­ti­sti­che rac­con­tano che il Toro ha incas­sato un solo gol tra l’ami­che­vole di Burn­ley, Avel­lino e la prima di Coppa Ita­lia con­tro la Car­ra­rese".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.