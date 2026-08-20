Tra le pagine di Tuttosport viene dedicato spazio al calciomercato in uscita del Torino. Come riporta il quotidiano sportivo torinese, l'agente di Alieu Njie ha dichiarato: "Posso confermare che sia il Salisburgo che il Crystal Palace hanno contattato direttamente il Torino per ingaggiare Njie. Sono in corso delle trattative". Dopo il rifiuto del patron granata della prima offerta di 12 milioni e il 25% sulla futura rivendita da parte del club austriaco, il Salisburgo continua a dialogare con il Toro. Nessuno è incedibile per Cairo, soprattutto davanti ad offerte irrinunciabili, ma il presidente granata vorrebbe trattenere lo svedese: "Per lasciare partire lo svedese Cairo chiede almeno 16 milioni: il presidente crede realmente nelle qualità del giocatore, in passato lo ha anche elogiato in più di un' occasione e ora vorrebbe tenerlo". Come scrive il giornale, in caso di sua partenza il Torino potrebbe provare a prendere Sebastiano Esposito del Cagliari, con il quale Petrachi ha parlato anche di Ché Adams, che interessa anche all'Hull City. Il quotidiano infine riporta anche di un interesse dalla Serie A per Ardian Ismajli: "Il difensore è seguito dall'Udinese, che dopo aver ceduto Thomas Kristensen all'Atalanta è ora alla ricerca di un altro centrale".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.