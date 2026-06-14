"Vlasic il torinese". Il focus de La Gazzetta Sportiva è su Nikola Vlasic, oggi impegnato con la sua Croazia ai Mondiali (oltre a lui, Pedersen con la Norvegia e Adams con la Scozia). "La carica del leader granata: 'Il meglio deve ancora venire'". Il croato si è concesso a Campioni del Made in Italy, pubblicato sul canale della Lega Serie A. "Il mio sogno è che, dopo tutto quello che mi è capitato nella vita e nella mia carriera, il meglio debba ancora venire", dice il numero 10 granata. "Ho 28 anni, un’età non così avanzata per un giocatore, e con il Torino ho degli obiettivi. Mi piace stare qui, credo che la gente viva davvero per la squadra. Sarebbe splendido conquistare qualcosa di grande con questa maglia, i tifosi sarebbero davvero felici". Nel ritiro con la Croazia è arrivata anche l’eco della nomina di Ignazio Abate come nuovo tecnico granata: "Le caratteristiche tecniche e di temperamento – come si legge – si adattano perfettamente alle idee di Abate. Da mezzala, da trequartista o magari in una posizione diversa, questo Vlasic sarà sempre al centro del gioco del Torino".

Maggiori dettagli nell’edizione odierna de La Gazzetta Sportiva.