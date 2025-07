La prima di Baroni, Zapata e il giorno di Ngonge: i temi granata sui giornali

Le pagine dedicate al Torino sui principali quotidiani in edicola

Eugenio Gammarino 19 luglio 2025 (modifica il 19 luglio 2025 | 11:59)

L'edizione odierna di Corriere Torino si apre con le parole del capitano Duvan Zapata che dal ritiro a Prato dello Stelvio ha parlato in conferenza del suo rientro dall'infortunio e della preparazione alla prossima stagione: "Passo dopo passo sto cominciando a sentirmi di nuovo come prima. Sogno la prima partita, il primo gol, ma so che bisogna procedere con calma e rispettare le tappe. L’intervento, la riabilitazione, praticamente ho dovuto imparare di nuovo a camminare. Ho sofferto, ma quando ho visto i primi miglioramenti il tempo è passato più velocemente. La vicinanza di mia moglie e dei miei bambini è stata fondamentale per farmi capire che tutto l’ambiente continuava a credere in me. E devo ringraziare tutto il “mondo Toro” e la società, che ha fatto davvero un bel gesto. Ora spetta a me ripagare questo affetto sul campo, come prima".

Il Torino ha molto da fare sul calciomercato in tutti i reparti. In particolar modo, Tuttosport si sofferma sulle trattative con Napoli e Venezia per portare Cyril Ngonge e Gaetano Oristanio in granata. Inoltre, il quotidiano riporta anche alcuni dettagli sull'altra trattativa tra granata e partenopei, ovvero il passaggio di Vanja Milinkovic-Savic al club di Aurelio De Laurentiis: "Prove d’intesa tra Torino e Venezia per il passaggio di Gaetano Oristanio alla corte di Marco Baroni. Non a caso si registrano dialoghi molto positivi nella giornata di ieri tra il club granata e la società lagunare per cercare di trovare l’accordo relativo al trasferimento del talento classe 2002 al Toro. Avanti tutta. Con tanto di bozza d’intesa già impostata, anche se va ora trovata la quadra totale. Cyril Nonge non è partito col Napoli per il ritiro di Dimaro ma l’esclusione dalla lista dei giocatori partenopei agli ordini di Conte non ha stupito nessuno. Al contrario quello di giovedì era stato un ulteriore segnale di avvicinamento del calciatore belga al Torino. Non solo Ngonge, nei discorsi tra le due società c’è ovviamente anche Milinkovic Savic. Il portiere come noto è in uscita e con la sua cessione - esattamente come accaduto con Ricci - il Torino potrà monetizzare per poter così avere un tesoretto da reinvestire."

Infine, La Gazzetta dello Sport, oltre a riprendere le parole di Duvan Zapata sul recupero dall'infortunio, apre l'edizione odierna con il debutto stagionale del Torino nell'amichevole contro i tedeschi dell'Ingolstadt con un focus su quelle che saranno le prime mosse di Marco Baroni in campo: "Marco Baroni attende con fiducia l’appuntamento del pomeriggio (si scende in campo alle ore 17), quando potrà verificare i primi passi del suo Toro. A Prato allo Stelvio, tra qualche ora, ci sarà il debutto in amichevole del nuovo allenatore granata. Il primo avversario dell’era Baroni è la formazione tedesca dell’Ingolstadt04. A guidare in campo la squadra di Baroni ci sarà il trequartista Nikola Vlasic con la fascia al braccio. L’amichevole chiuderà la prima settimana di lavoro. Baroni ha lavorato sul 4-2-3-1 fluido e oggi testerà i primi progressi. Ieri pomeriggio, Walukiewicz ha subìto un colpo alla schiena: nulla di preoccupante, oggi sarà a disposizione. Ci saranno anche i due volti nuovi, ovvero il difensore Ismajli e il centrocampista Anjorin".

Invece, l'edizione odierna de La Stampa si sofferma sul debutto del Toro che oggi, sabato 19 luglio alle ore 17:00 affronterà la prima amichevole del suo precampionato contro il Fußballclub Ingolstadt 04, formazione della terza serie tedesca: "E adesso si gioca. Dopo aver lavorato intensamente tra Filadelfia e ritiro in Val Venosta, il Toro di Baroni oggi pomeriggio debutta ufficialmente nella prima amichevole estiva: niente dilettanti locali o una sfida alla Primavera che si allena poco distante, ma per rompere il ghiaccio i granata hanno scelto di incontrare l’Ingolstadt 04. La curiosità più grande, però, è legata all’esordio del Toro. Per la prima volta si vedranno le idee di Baroni, anche se il cantiere granata è ancora aperto: specialmente in attacco, dove non ci sono esterni di ruolo (in attesa di poter avere Ngonge e Oristanio in ritiro) e Zapata prosegue nel proprio lavoro di recupero. Nel 4-2-3-1 provato in questi allenamenti, dunque, agirà Adams come centravanti con il capitano Vlasic nel ruolo di trequartista più Gineitis e Cacciamani sulle fasce."