Su La Repubblica, focus sulla partita che vedrà il Torino impegnato questa sera ad Avellino, nell'ultimo test amichevole prima dell'esordio in Coppa Italia di Ferragosto. "Abate accelera in vista del primo match senza appello: rispetto alla formazione vista contro il Vado, ampiamente sperimentale, è prevedibile un ritorno ai cosiddetti titolari per affrontare la squadra di Nesta". Spazio anche al mercato: "Il nome più caldo in queste ore è quello di Cajuste, ex Napoli, reduce da due stagioni in Championship con l’Ipswich Town, che ha contribuito a traghettare fino in Premier League". Lo svedese non aveva convinto al Napoli, ma potrebbe avere le caratteristiche necessarie per completare la mediana di Abate. "I colloqui con il club di De Laurentiis sono ancora all’inizio, ma la sensazione è che l’affare possa diventare fattibile solo con una formula classica per l’era Cairo, cioè il prestito con diritto di riscatto".

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