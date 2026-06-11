Il calciomercato estivo passa anche dal Mondiale. L'edizione odierna di Repubblica si concentra sul mercato analizzando i giocatori che saranno impegnati nella Coppa del Mondo in Stati Uniti, Messico e Canada. I calciatori chiamati a vestire la maglia della propria nazionali questa estate hanno l'ottima opportunità di alzare il loro attuale valore. Tra in granata presenti ci saranno Che Adams, Nikola Vlasic e Marcus Pedersen. Lo scozzese nell'ultima amichevole ha dimostrato di essere in ottima forma piegando la Bolivia con una doppietta (4-0 il risultato finale) salendo a 13 gol con la maglia della propria nazionale. L'ex Southampton ha concluso la stagione in granata con 6 gol ed ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2027: "Di fronte ad una buona proposta, lo scozzese potrebbe partire".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del quotidiano.