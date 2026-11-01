"Il Toro contro i goleador del Frosinone allo Stirpe. E Ancelotti convoca Perri per gli impegni di novembre con la Seleçao". L'edizione odierna de la Repubblica si concentra sull'equilibrio tattico del Torino di Ignazio Abate e sulla sfida di oggi pomeriggio allo stadio Stirpe contro l'attacco atomico dei ciociari. Il quotidiano analizza i numeri dei granata e il duplice volto mostrato in questa prima parte di campionato: "Yin e Yang, luce ed ombre: il Toro finora è sempre andato in gol (tranne contro la Roma), ma in nove partite ha mantenuto la porta inviolata soltanto a Parma. Il bilancio tra gol fatti (14) e subiti (14) certifica comunque un netto miglioramento rispetto a un anno fa. Abate sa che contro la squadra di Alvini, reduce da 13 reti nelle ultime tre uscite e trascinata dal vice-cannoniere Raimondo, la stabilità arretrata sarà fondamentale: 'Tutto passerà dalla fase difensiva — pronostica il tecnico —. Bisognerà difendere in modo egregio, affrontiamo una squadra con tante armi. Dietro dobbiamo modificare ben poco perché stiamo crescendo: 4 o 5 gol incassati sono nati da errori individuali banali'". A proteggere i pali granata ci sarà una difesa di livello internazionale, impreziosita dalla bellissima notizia arrivata dall'Inghilterra e dal Brasile: "Oltre ai nazionali Coco, Ismajli e Comuzzo, festeggia anche Lucas Perri, appena chiamato nella Seleçao dal commissario tecnico Carlo Ancelotti. 'Sono contento per lui, il merito è tutto suo: si è ambientato benissimo e sta crescendo come mi aspettavo', sorride Abate".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de la Repubblica.