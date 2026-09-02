"Il Toro è già in crisi: terzo ko sconfitto dal Monza in Coppa Italia". Apre così l'edizione odierna de La Repubblica. Per il quotidiano infatti non ci sono interpretazioni, non è questione di tempo è già: "Crisi da cui non riesce a uscire" e "Per Ignazio Abate, invece, restano mille quesiti senza risposta". Il Toro è in un momento no già prima del momento più difficile del calendario. E se pronosticare un avvio con difficoltà era facile, al contrario nessuno si sarebbe aspettato un involuzione così netta da parte di alcuni: "Il Cholito sembra l'ombra di sé stesso". Non è la serata del Toro che esce tra i fischi di un Olimpico Grande Torino semivuoto e già disamorato di questa squadra.