La vigilia del match dell'Olimpico Grande Torino contro la Roma accende l'attenzione sui meccanismi di centrocampo del Torino. L'edizione odierna de La Repubblica analizza la prova del nove che attende la squadra di Ignazio Abate, chiamata a confermare la solidità mostrata a Firenze puntando sulla coppia formata da Rolando Mandragora e dalla rivelazione Kian Fitz-Jim. La sfida contro la capolista rappresenta il test perfetto per valutare la tenuta della cerniera centrale. Il modulo di Abate resta estremamente dinamico e flessibile: "Il sistema di gioco scelto da Abate è estremamente flessibile (“i moduli sono semplici numeri”) e in fondo la versatilità di un giocatore a tuttocampo come Vlasic può trasformare in un amen la squadra da 3-4-2-1 a 3-5-2. In questa architettura tattica, il compito di fare da schermo davanti alla difesa e di far ripartire la manovra sarà affidato proprio al binomio composto dall'esperienza di Mandragora e dalla freschezza dell'olandese". Il quotidiano spende parole d'elogio per il classe 2003 arrivato dall'Ajax per due milioni e mezzo di euro. Sconosciuto ai più al suo arrivo il 31 luglio, Fitz-Jim ha conquistato rapidamente la fiducia dell'ambiente. I dati confermano la sua centralità nel progetto: 270 minuti collezionati nelle prime tre giornate di Serie A, unico giocatore di movimento insieme a Vlasic a non aver saltato nemmeno un minuto. Lo stesso centrocampista ha raccontato le sue prime sensazioni in granata: "Torino mi piace, mi sto trovando bene, fra le vie cittadine e con i miei nuovi compagni. Io voglio crescere come calciatore e come persona: so di dover imparare ancora tanto, specialmente in fase difensiva che non è il mio punto forte".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Repubblica.