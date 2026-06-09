Cacciamani è un pupillo di Abate, il Torino attende entrambi. L'edizione odierna de La Repubblica apre con un focus sul prossimo allenatore del Toro che ha battuto la concorrenza di Juric, Aquilani, Di Francesco e Gilardino, e del suo rapporto con Alessio Cacciamani, che dopo l'esperienza con la Juve Stabia ha fatto rientro a Torino: "Abate si è tolto la soddisfazione di lanciare nel calcio che conta Alessio Cacciamani, il talentino di scuola granata, che adesso si prepara a salutare Castellamare per fare rientro al Toro dopo una stagione super che si riassume in 33 presenze, 2 gol nelle stagione regolare e 2 assist nei playoff. Numeri di rilievo che hanno permesso a Cacciamani di godersi anche la convocazione in Nazionale e di sedere sulla panchina azzurra, l'altra sera a Creta. In attesa, adesso, di ricomporre la coppia vincente con Abate anche in maglia granata".

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