L'edizione odierna de La Repubblica ricorda che la ripresa degli allenamenti sarà domani. "Alla ripresa della preparazione dopo i tre giorni di riposo concessi da Ignazio Abate, la truppa granata sarà pressoché dimezzata per l'assenza dei quattordici nazionali che in queste ore hanno raggiunto le rispettive rappresentative in giro per il mondo". Il reparto d'attacco però resterà in massa a Torino, da Adams, che deve recuperare dall'infortunio, a Simeone, Kulenovic e Zapata. Abate avrà il compito di trovare le soluzioni offensive per aumentare lo score dei suoi attaccanti, fin qui fermò alle due reti di Adams e a quella di Kulenovic contro il Bologna. "Di tutti i centrali a disposizione di Abate, invece, rimarrà a casa soltanto Biraghi, non certo un perno del reparto attuale". Mentre a centrocampo, conclude La Repubblica, oltre a Mandragora, unico granata convocato in Nazionale maggiore, non ci saranno nemmeno Ilkhan, Gineitis, Luongo e Vlasic.

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