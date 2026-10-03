"Servono sette milioni per la nuova sede nel centro sportivo, fondazioni bancarie e Regione disponibili a finanziare". L'edizione odierna de La Repubblica dedica un ampio approfondimento al possibile e storico trasferimento del Museo del Grande Torino da Villa Claretta a Grugliasco fino allo storico impianto di via Giordano Bruno. Un progetto ambizioso che prevede la realizzazione di un edificio di due piani da mille metri quadrati ciascuno, arricchito da spazi polivalenti, bookshop, caffetteria e aree verdi come il Giardino della Memoria: "I tempi stimati per la realizzazione si aggirano sui quindici mesi, preceduti da un anno per le procedure d'appalto. Se la tabella di marcia verrà rispettata, il trasloco definitivo potrebbe avvenire tra il 2028 e il 2029, coronando il sogno di riportare gli Invincibili nella loro casa naturale". A benedire l'iniziativa sono intervenute le grandi leggende del passato, con Renato Zaccarelli e Claudio Sala in prima fila per sostenere il ritorno della memoria storica al Filadelfia: "Fondamentale la sinergia istituzionale promossa dal presidente della Fondazione Filadelfia Luca Asvisio, che ha riunito i vertici delle fondazioni bancarie CRT e Compagnia San Paolo e gli assessori allo Sport. Anche il governatore Alberto Cirio ha confermato il sostegno della Regione Piemonte per reperire la copertura economica da 7 milioni di euro". Mentre il tavolo di lavoro operativo è già stato fissato per fine novembre, la giornata è stata impreziosita dalla donazione della leggendaria maglia numero 10 di Valentino Mazzola: "Sullo sfondo rimane la posizione del Torino FC, presente nel consiglio d'amministrazione ma al momento spettatore in attesa di visionare il business plan dettagliato dell'opera".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Repubblica.