"Mandragora si candida per raddrizzare gli azzurri. Dopo la brutta figura rimediata contro il Belgio, la Nazionale cerca nuove soluzioni". L'edizione odierna de La Repubblica punta i riflettori su Rolando Mandragora, pronto a ritagliarsi uno spazio importante in azzurro nella delicata trasferta contro la Turchia. Il centrocampista granata si candida per una maglia da titolare in vista delle correzioni di formazione studiate dal commissario tecnico per rialzare subito la testa. Il quotidiano sottolinea l'eccellente momento di forma vissuto dal giocatore da quando è sbarcato sotto la Mole: "A caccia della sua seconda presenza in Nazionale a distanza di otto anni dall'esordio, il centrocampista garantisce sostanza, esperienza, leadership e la capacità di prendersi responsabilità nei momenti complessi. Un bagaglio di doti già messe al servizio del Toro in questo avvio di stagione, dove si è imposto come colonna portante della mediana di Ignazio Abate". A testimoniare il suo grande impatto nel mondo granata sono i numeri raccolti nelle prime uscite ufficiali: "Mandragora ha collezionato ben 263 minuti sui 270 complessivi a disposizione contro Fiorentina, Roma e Bologna, firmando il gol dell'ex al debutto al Franchi e confezionando l'assist decisivo per la zampata di Kulenovic al Dall'Ara. Rendimento e continuità che gli hanno spalancato le porte della selezione azzurra". Nonostante nelle gerarchie della vigilia parta leggermente indietro rispetto ai concorrenti di reparto come Frattesi, l'ex viola resta un'opzione caldissima per il centrocampo: "L'Italia ha dimostrato di aver bisogno di aria fresca, equilibrio e carattere per ripartire; caratteristiche che Mandragora possiede e che è pronto a mettere in campo per prendersi la scena anche con la maglia della Nazionale".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Repubblica.