Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità
Esordio della Primavera al Robaldo, con ancora del lavoro da fare (VIDEO)
L'edizione odierna de La Repubblica tratta l'avvio di stagione del Toro tutt'altro che sereno. Due partite, due sconfitte e zero punti in campionato per Abate e domani alle 20 chiuderà il calciomercato. Solo un'ora più tardi i granata scenderanno in campo contro il Monza per la Coppa Italia. "La colpa - sottolinea La Repubblica - è anche di Urbano Cairo che ha deciso di celebrare – dopodomani, mercoledì 2 settembre – il suo 21° anniversario da presidente del Torino toccando il punto più basso della propria popolarità". La cessione di Njie alla Fiorentina a pochi giorni dal termine del mercato è solo l'ultimo degli errori di programmazione di Cairo: "Non tanto per le due ricche cessioni che, in termini assoluti, avrebbero pure un senso, quanto per essere indicato come il responsabile dell'azzeramento di programmi e d'identità, di ambizioni e di progettualità". Petrachi è chiamato a mettere una pezza e Abate rischia di dover cambiare modulo e idee a causa degli "strafalcioni" commessi quest'estate.
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Repubblica
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