L'edizione odierna de La Repubblica tratta l'avvio di stagione del Toro tutt'altro che sereno. Due partite, due sconfitte e zero punti in campionato per Abate e domani alle 20 chiuderà il calciomercato. Solo un'ora più tardi i granata scenderanno in campo contro il Monza per la Coppa Italia. "La colpa - sottolinea La Repubblica - è anche di Urbano Cairo che ha deciso di celebrare – dopodomani, mercoledì 2 settembre – il suo 21° anniversario da presidente del Torino toccando il punto più basso della propria popolarità". La cessione di Njie alla Fiorentina a pochi giorni dal termine del mercato è solo l'ultimo degli errori di programmazione di Cairo: "Non tanto per le due ricche cessioni che, in termini assoluti, avrebbero pure un senso, quanto per essere indicato come il responsabile dell'azzeramento di programmi e d'identità, di ambizioni e di progettualità". Petrachi è chiamato a mettere una pezza e Abate rischia di dover cambiare modulo e idee a causa degli "strafalcioni" commessi quest'estate.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Repubblica