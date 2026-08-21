L'edizione odierna de La Repubblica si concentra sull'avvicinamento alla gara contro il Milan. Il Toro infatti ospiterà i rossoneri domenica alle ore 20:45 per l'esordio in Serie A. I granata avranno però alcune defezioni: "Il tecnico Ignazio Abate deve infatti fare i conti con alcuni giocatori in recupero, a partire da Zapata: il capitano sta proseguendo il programma personalizzato di lavoro, iniziato dopo il ritiro di Pinzolo, ma contro i rossoneri non sarà titolare". Non ci saranno nemmeno Zapata e Anjorin, mentre dovrebbe recuperare Njie. "L'esterno svedese, al centro di una doppia operazione di mercato (è seguito da vicino da Salisburgo e Crystal Palace) ha smaltito l'acciacco che lo aveva lasciato in tribuna in Coppa Italia e dovrebbe esserci". A caricare il gruppo ci ha pensato il capitano di domenica, Nikola Vlasic: "Vogliamo fare bene e io voglio dare l'esempio a tutti".

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