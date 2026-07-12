"Per la difesa il Torino strizza l'occhio al reparto arretrato della Fiorentina". L'edizione odierna de la Repubblica si concentra sull'avvio del ritiro del Toro di Ignazio Abate e il calciomercato in entrata. Il quotidiano traccia gli identikit di quelli che potrebbero essere i rinforzi giusti per rinforzare il club piemontese: "Per la porta in prima linea ci sono Perri e Livakovic ma non bisogna escludere sorprese". Per quanto riguarda la difesa, la dirigenza granata starebbe guardando in casa Fiorentina: "Per il cuore della difesa si guarda a Firenze. Pietro Comuzzo è giovane e in rampa di lancio. La Fiorentina lo valuta 25 milioni, una stima che dissuade. Allora si strizza l'occhio anche a Marin Pongracic che è incuriosito dal Toro".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Repubblica.

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