Tutte le ultime novità di casa granata dai quotidiani in edicola oggi
"Quali saranno le caratteristiche del nuovo Toro? Tanto l’allenatore quanto il direttore sportivo puntano ad allestire una squadra fresca e frizzante, che faccia della gioventù un elemento di riconoscimento in grado anche di trasmettere un’energia in più, innestando nel Dna l’italianità smarrita negli ultimi anni", si legge su La Repubblica. I nomi che circolano in queste ore sono tre. Il portiere classe 2006 Diego Moscardi, che grazie al suo "fisico imponente ha nella reattività e nella potenza i suoi punti di forza; nel frattempo, però, ha dimostrato anche un’ottima padronanza con i piedi"; il terzino Tommaso Barbieri, che "ha dimostrato di avere gamba, duttilità e velocità e di essere in grado di interpretare il ruolo di esterno di destra come di sinistra"; e Lorenzo Amatucci, il quale "difficilmente potrà ritagliarsi un ruolo centrale nella Fiorentina; ecco perché il Torino – che lo ha già seguito in settimana nella doppia sfida contro il Malaga – sta cercando di giocare d’anticipo, proprio come ama fare Amatucci in campo". Ieri è arrivato anche il saluto di Roberto D’Aversa: "Grazie per avermi trasmesso lo spirito granata. Sono orgoglioso di aver raggiunto l’obiettivo della salvezza".
Maggiori dettagli nell’edizione odierna de La Repubblica.
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