"Quali saranno le caratteristiche del nuovo Toro? Tanto l’allenatore quanto il direttore sportivo puntano ad allestire una squadra fresca e frizzante, che faccia della gioventù un elemento di riconoscimento in grado anche di trasmettere un’energia in più, innestando nel Dna l’italianità smarrita negli ultimi anni", si legge su La Repubblica. I nomi che circolano in queste ore sono tre. Il portiere classe 2006 Diego Moscardi, che grazie al suo "fisico imponente ha nella reattività e nella potenza i suoi punti di forza; nel frattempo, però, ha dimostrato anche un’ottima padronanza con i piedi"; il terzino Tommaso Barbieri, che "ha dimostrato di avere gamba, duttilità e velocità e di essere in grado di interpretare il ruolo di esterno di destra come di sinistra"; e Lorenzo Amatucci, il quale "difficilmente potrà ritagliarsi un ruolo centrale nella Fiorentina; ecco perché il Torino – che lo ha già seguito in settimana nella doppia sfida contro il Malaga – sta cercando di giocare d’anticipo, proprio come ama fare Amatucci in campo". Ieri è arrivato anche il saluto di Roberto D’Aversa: "Grazie per avermi trasmesso lo spirito granata. Sono orgoglioso di aver raggiunto l’obiettivo della salvezza".

Maggiori dettagli nell’edizione odierna de La Repubblica.