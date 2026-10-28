"Troppo Como, Toro sconfitto ma con onore". Così La Repubblica in apertura nell'edizione odierna. Subito ad annunciare quale sarà il tema dell'articolo: "Lottare con il coltello tra i denti non basta per colmare il divario rispetto a chi dispone di più qualità". Il Toro non meritava di certo questo risultato così amaro per quanto si è visto nei novanta minuti, ma "Dall'altra parte la differenza di valori è emersa". Rimane quindi la prestazione dei granata che hanno fatto in campo, con qualità oltre che cuore ma, proprio come dice il quotidiano, non sufficiente a colmare il divario tra le due squadre. I ragazzi, che per 80' hanno regalato un sogno, escono comunque tra gli applausi calorosi della Curva Maratona, che, con un'ovazione, ha riconosciuto l'impegno messo dai giocatori in campo e le buone cose fatte da Abate fino ad ora.