Su La Stampa, Ignazio Abate al debutto: "Dopo un giro lungo 36 giorni, quanti ne sono passati dal ritrovo al Filadelfia, la nuova filosofia granata entra a battesimo alla sfida di questa sera contro la Carrarese, appuntamento d’apertura di una Coppa Italia che deve tornare al centro della scena. E trasformarsi in un percorso d’autostima per andare il più lontano possibile da parte di un gruppo che ha bisogno di partire con il piede giusto per piazzare il primo mattoncino della sua trasformazione". Questa sera si va oltre la qualificazione al prossimo turno: c'è un Toro baby da testare. "Il primo passo è anche verificare la forza della linea giovane dopo un’estate di luci (la vittoria a Burnley) e ombre (la sconfitta col Cittadella): esordio per Mascardi, Cacciamani, Luongo e Comuzzo".

Sulle pagine torinesi, spazio alla partita del cuore e all'esordio di Mascardi, "un giovane portiere che fino a qualche mese faceva prevalentemente panchina in Serie B e questa sera debutterà in maglia granata - che per l’occasione sarà blu, i colori della terza divisa - nella sua partita del cuore: lui, di Carrara, ha iniziato a tirare i primi calci al pallone nel Don Bosco Fossone. Un’altra occasione per continuare a valutare un giocatore che si è messo in mostra fin dal primo giorno di ritiro e sta approfittando del posto di titolare ancora vacante per mettersi in mostra".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa

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