Il Torino non ha convinto nelle prime due giornate di campionato, perdendo contro Milan e Sassuolo e ritrovandosi sin da subito nella parte più bassa della classifica. Come scritto sulle pagine de La Stampa, l'obiettivo è risalirla, ma prima c'è da affrontare l'impegno di Coppa Italia contro il Monza dell'ex granata Ivan Juric: "L'obbligo è migliorare la percezione - e non solo quella - di un inizio di stagione già problematico oltre l'evidenza di un campionato cominciato con due sconfitte consecutive, fotografia impietosa ma giusta di un Torino ancora in piena trasformazione, tra un modulo già cambiato - contro il Sassuolo Abate è passato alle due punte, - e l'infornata di forze fresche degli ultimi giorni". La giornata di oggi si preannuncia infuocata, anche perché oggi è l'ultimo giorno di calciomercato. E proprio sul mercato il Toro sta cercando di riportare Rolando Mandragora sotto la Mole.

Clicca qui per aggiungere Toro News alle tue fonti preferite

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.