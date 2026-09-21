Tutte le novità di casa granata presenti sui quotidiani oggi in edicola
Vergognoso allo Juventus Stadium: il racconto (VIDEO)
Il tecnico granata, nelle prime giornate di campionato, ha dimostrato di saper leggere le partite durante lo scorrere dei minuti, apportando modifiche sia di modulo che di singoli. Anche contro i Bologna, i cambi sono stati decisivi e hanno portato al pareggio: "Il campionato è appena iniziato, ma la tendenza è già chiara in un Toro che ha scoperto di avere un tesoro in panchina. I cambi del tecnico Abate sono sempre stati produttivi nelle prime cinque giornate, salvo rare eccezioni, e il prezioso pareggio di Bologna è arrivato grazie al bomber di scorta Kulenovic" scrive a questo proposito La Stampa: "'Io sono fiero del mio gruppo', rivendica con orgoglio il tecnico che già alla prima giornata, contro il Milan, aveva fatto vedere la sua capacità di sfruttare tutti gli uomini a disposizione".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA