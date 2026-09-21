Il tecnico granata, nelle prime giornate di campionato, ha dimostrato di saper leggere le partite durante lo scorrere dei minuti, apportando modifiche sia di modulo che di singoli. Anche contro i Bologna, i cambi sono stati decisivi e hanno portato al pareggio: "Il campionato è appena iniziato, ma la tendenza è già chiara in un Toro che ha scoperto di avere un tesoro in panchina. I cambi del tecnico Abate sono sempre stati produttivi nelle prime cinque giornate, salvo rare eccezioni, e il prezioso pareggio di Bologna è arrivato grazie al bomber di scorta Kulenovic" scrive a questo proposito La Stampa: "'Io sono fiero del mio gruppo', rivendica con orgoglio il tecnico che già alla prima giornata, contro il Milan, aveva fatto vedere la sua capacità di sfruttare tutti gli uomini a disposizione".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.