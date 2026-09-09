L'edizione odierna de La Stampa apre con l'avvicinamento alla gara di lunedì contro la Roma all'Olimpico Grande Torino. Tra tutti i giocatori granata, però, c'è n'è uno che più degli altri può essere collegato a questa partita: Alessio Cacciamani. Il classe 2007 a lungo cercato dai giallorossi nel mercato concluso poco più di una settimana fa. "Lo voleva un grande esperto di talenti come Gian Piero Gasperini, ma il Torino ha costruito un muro alto almeno 20 milioni: i giallorossi sono arrivati a 15 dimostrandosi una tentazione fino all'ultima ora del mercato". Fin qui Cacciamani ha disputato da titolare le tre partite di campionato e le due di Coppa Italia, sempre largo a sinistra nel centrocampo granata. Piano piano sta crescendo e sta facendo innamorare la piazza: "E il suo stile: il marchio di fabbrica - sottolinea La Stampa - sta diventando la sterzata quando prende palla".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa