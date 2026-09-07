"Meno male che Adams Ché". Con questo gioco di parole si apre l'edizione odierna de La Stampa. Il riferimento all'attaccante scozzese, che ha deciso il match contro la Fiorentina e ha portato i primi tre punti al Toro, è chiaro. "Due gol nelle prime tre partite di campionato sono più di un segnale, dopo un'estate piena di incertezze tra mercato e postumi del Mondiale". In attesa di rivedere i veri Zapata e Simeone, Adams sta trascinando il Toro, ma resta comunque un problema più grande: il contratto in scadenza a fine stagione. "Le manovre per trovare un accordo inizieranno nelle prossime settimane con il ds Petrachi in azione". La beffa sarebbe perderlo a zero, ma intanto Abate gli sta dando fiducia e lui la sta ripagando. Dopo il gol con il Milan da subentrato, il tecnico granata lo ha schierato contro il Sassuolo dal primo minuto e anche contro la Fiorentina: "Per 83 minuti - conclude La Stampa - ha fatto un lavoro gigantesco e poi l'ha sublimato con la rete della vittoria, sfruttando l'assist e sfoderando un'altra piccola acrobazia".

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