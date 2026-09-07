Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità
Torino-Sampdoria U17: il film della partita
"Meno male che Adams Ché". Con questo gioco di parole si apre l'edizione odierna de La Stampa. Il riferimento all'attaccante scozzese, che ha deciso il match contro la Fiorentina e ha portato i primi tre punti al Toro, è chiaro. "Due gol nelle prime tre partite di campionato sono più di un segnale, dopo un'estate piena di incertezze tra mercato e postumi del Mondiale". In attesa di rivedere i veri Zapata e Simeone, Adams sta trascinando il Toro, ma resta comunque un problema più grande: il contratto in scadenza a fine stagione. "Le manovre per trovare un accordo inizieranno nelle prossime settimane con il ds Petrachi in azione". La beffa sarebbe perderlo a zero, ma intanto Abate gli sta dando fiducia e lui la sta ripagando. Dopo il gol con il Milan da subentrato, il tecnico granata lo ha schierato contro il Sassuolo dal primo minuto e anche contro la Fiorentina: "Per 83 minuti - conclude La Stampa - ha fatto un lavoro gigantesco e poi l'ha sublimato con la rete della vittoria, sfruttando l'assist e sfoderando un'altra piccola acrobazia".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa
© RIPRODUZIONE RISERVATA