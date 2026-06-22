L'edizione odierna de La Stampa dedica spazio al mercato del Torino, soffermandosi in particolare sui possibili intrecci con la Fiorentina. I granata continuano infatti a seguire diversi giovani talenti viola, in linea con il progetto di rinnovamento che dovrà accompagnare l'inizio dell'era Abate: "Da Fortini a Comuzzo, passando per Amatucci: tutti giovani talenti italiani per varare la rivoluzione verde di Abate. Per il 20enne terzino Niccolò Fortini non sono stati ancora ritenuti suffcienti i 5 milioni offerti, ma i granata hanno aperto una trattativa che si può chiudere in tempi rapidi, prima del raduno al Filadelfia del 10 luglio. I contatti sono proseguiti anche nel weekend per cercare di trovare una soluzione che accontenti tutti e potrebbe essere risolta anche ampliando lo sguardo". Tra i profili monitorati da Petrachi c'è anche Lorenzo Amatucci: "Un altro finito nella rete granata è Lorenzo Amatucci, centrocampista classe 2004 che il ds Petrachi ha già avuto quando lavorava per la Salernitana e ne ha apprezzato le qualità e il carattere". Non tramonta infine la pista che porta a Pietro Comuzzo: "Il Torino, intanto, non molla Pietro Comuzzo, centrale difensivo di 21 anni che seguiva già un anno fa. La Fiorentina questa volta ha aperto alla cessione in prestito, ma i granata vorrebbero almeno un diritto di riscatto".

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