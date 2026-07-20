"Il Torino non molla Fortini e Comuzzo". Tra le pagine de La Stampa, viene dedicato un focus sul calciomercato in entrata del Torino. Ignazio Abate ha bisogno di innesti nel reparto arretrato e Gianluca Petrachi sta lavorando per regalare al tecnico innesti oculati: "Abate è fiducioso. Sa che Petrachi sta lavorando giorno e notte per trovare quelle prime scelte che hanno individuato da tempo". Gli innesti chiesti da Abate sono due centrali e un esterno difensivo: "Petrachi sta trattando con la Fiorentina per prendere sia Pietro Comuzzo che il terzino Niccolò Fortini: italiani e giovani, rientrano perfettamente nella filosofia del nuovo Toro". Inoltre, il Toro ha messo gli occhi sull'ex Udinese Kingsley Ehizibue: "il nigeriano si è svincolato dall'Udinese e al Toro aveva lasciato il suo biglietto da visita nella partita dello scorso 2 maggio, quando segnò a fine primo tempo nel successo dei bianconeri friulani".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.

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