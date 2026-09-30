Apre così la sezione odierna della Stampa dedicata al Torino: "Tutti i dubbi di Adams Il Toro vuole il rinnovo ma Ché prende tempo". Si parla, dunque, di un argomento delicato, il rinnovo di Chè Adams. Il giocatore scozzese dopo esser stato messo in vendita è rimasto a Torino e si è rivelato fondamentale per i granata, anche perché l'unica vittoria porta il suo nome e lo sottolinea anche il quotidiano: "Sfumata la cessione, il club ora vuole evitare di perderlo a zero Intanto Abate ha bisogno di lui, l'unica vittoria porta la sua firma". Adesso si è davanti a una situazione complessa. Il Toro vuole rinnovare Adams, per evitare di perderlo a zero in estate, mentre, invece lo scozzese sembra voler temporeggiare, dimostrandosi interessato a voler tornare "a casa" in Premier League: "Va convinto il Ché che già diversi mesi fa nell'ultimo mercato invernale era stato tentato dal ritorno a casa".