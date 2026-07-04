"Su Gineitis piomba il Celtic". Tra le pagine de La Stampa, viene dedicato un focus sul calciomercato in uscita del Torino. La dirigenza granata avrebbe ricevuto un'importante offerta per Gvidas Gineitis. Sul lituano sarebbe piombato con fermezza il Celtic Glasgow: "A Glasgow dicono che Gineitis sarà il primo nome su cui il Celtic si butterà dopo aver venduto il suo pezzo più pregiato, Arne Engels che tra gli altri piace alla Roma". La cifra che il club granata chiede per far partire l'ex Spal si aggira intorno ai 15 milioni di euro: "Ma anche il Torino, che in verità valuta il centrocampista 15 milioni, comincia a farsi i conti in tasca sulla scorta di un inizio di calciomercato che l'ha visto scontrarsi con la realtà: per competere a certi livelli occorrono investimenti veri e non basta più la scorciatoia del prestito con diritto di riscatto". Il centrocampista andrebbe a garantire un tesoretto da investire nel nuovo portiere: "Il paraguaiano Gill è una tentazione sempre più grande. il suo procuratore apre all'Italia: «Ha tante offerte, gli piacerebbe giocare in serie A»".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.