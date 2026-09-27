"'Filadelfia? Non ha niente a che fare col vecchio stadio, ma la magia resta'. La leggenda granata in visita con Rodrigo e Joao, figlio e nipote". L'edizione odierna de La Stampa dedica un ampio approfondimento all'emozionante ritorno a Torino di Leo Junior, uno dei campioni stranieri più amati della storia granata, approfittando di un viaggio in Italia per riabbracciare la città e i vecchi amici. Il quotidiano racconta le tappe del soggiorno piemontese dell'ex stella brasiliana, giunta sotto la Mole nell'estate del 1984: "Tra visite alle cantine delle Langhe, pranzi d'eccellenza e passeggiate in un centro cittadino definito mozzafiato, il momento più toccante della visita è stato il passaggio al nuovo Filadelfia. Accompagnato dalla famiglia e dal nipotino desideroso di scoprire i luoghi del nonno, Junior ha riscoperto la magia e l'energia speciale del centro sportivo, sottolineando come oggi al club non manchi davvero nulla per crescere". La reunion si è poi trasformata in un tuffo nei ricordi grazie all'incontro con gli storici compagni dell'epoca: "Da Renato Zaccarelli fino ad Ezio Rossi e Antonio Comi, gli ex protagonisti della squadra che sfiorò lo scudetto nel 1985 si sono ritrovati per un aperitivo all'insegna dei racconti e delle risate. Un legame indissolubile quello tra il Toro e il 'Maestro', pronto a rientrare in Brasile per i suoi impegni televisivi". Prima di salutare la città, il totem verdeoro ha voluto rinnovare il suo viscerale affetto per i colori granata: "Con il Toro sempre ben custodito nel cuore, il settantaduenne commentatore di TV Globo si congeda con la promessa di ritornare presto, confermando ancora una volta come l'appartenenza a questo club e la sua storia sappiano resistere allo scorrere del tempo".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.