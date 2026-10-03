"La Città preme: Il progetto per lo stadio arrivi presto. C'è una partita ancora più importante che sta tenendo sulle spine il mondo granata e riguarda il destino dello stadio Olimpico Grande Torino". L'edizione odierna de La Stampa mette in evidenza il sollecito del Comune di Torino verso la società di Urbano Cairo per la presentazione del piano di partenariato pubblico-privato sviluppato con il Politecnico. L’assessore allo Sport Mimmo Carretta fa il punto sulle tempistiche e sulle esigenze amministrative della macchina comunale: "Ci aspettavamo una risposta in questi giorni sullo stadio, è utile che ciò avvenga anche perché bisogna mettere in moto la macchina. Crediamo in una soluzione positiva, ma abbiamo scadenze da rispettare dopo la proroga della concessione firmata a giugno e valida fino a dicembre. Nel frattempo, il Comune resta sereno anche di fronte all'esposto presentato da un gruppo di avvocati granata alla Corte dei Conti". Sul fronte delle strutture e della memoria, la giornata di ieri ha segnato una tappa fondamentale per il trasferimento del Museo del Grande Torino da Grugliasco a via Giordano Bruno: "Un tavolo tecnico entro novembre per trovare 7 milioni di euro. Sala e Zaccarelli promettono: 'Custodirà la nostra storia'. C'è l'asse tra Regione, Comune e fondazioni bancarie per portare al Fila la casa dei ricordi granata". Il progetto, che prevede un'opera da realizzare in tre anni tra appalto e cantiere, vede l'appoggio entusiasta delle istituzioni locali e dei pilastri della storia granata: "Mentre la Regione garantisce l'impegno con l'assessore Bongioanni e il presidente Cirio, le fondazioni Crt e Compagnia di San Paolo aprono al sostegno economico. Il Torino FC, presente con Giuseppe Ferrauto, attende di visionare il business plan dettagliato prima di formalizzare il proprio intervento finanziario".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.