"Toro, guarda chi c'è. Zapata e Pellegri vogliono una chance. Durante la sosta Abate sta riscoprendo i suoi bomber di scorta. Il club li valuterà prima di tornare sul mercato: piace Mikolajewski". L'edizione odierna de La Stampa si focalizza sulle soluzioni offensive studiate al Filadelfia per dare ossigeno alla coppia titolare formata da Simeone e Adams. Il quotidiano analizza i segnali incoraggianti arrivati dalle seconde linee e i possibili scenari per la sessione invernale di riparazione: "In una squadra penultima in Serie A per numero di conclusioni, Ignazio Abate ha raccolto indizi positivi da Duvan Zapata (finora appena 40 minuti giocati) e Pietro Pellegri (ancora a zero presenze), pronti a riemergere per dare respiro ai titolari. Il prossimo mese, con cinque sfide impegnative contro Napoli, Lazio, Genoa, Inter e Cagliari, fungerà da esame decisivo: in base alle loro risposte il club deciderà se intervenire a gennaio nel probabile valzer delle punte (dove circolano i nomi di Lucca e Dovbyk), mentre per giugno resta vivo l'interesse per il classe 2006 Daniel Mikolajewski, ora al Lucerna ma di proprietà del Parma. Intanto fa discutere lo sfogo dell'ex Njie, oggi a Firenze: 'Baroni non credeva in me, non lo reputo un buon allenatore e sono stato contento del suo esonero'". In chiusura, aggiornamenti positivi dall'infermeria e dal fronte nazionali in vista della ripresa degli allenamenti fissata per domani: "Scongiurato l'allarme per Belghali, rientrato dall'Algeria solo per una botta al ginocchio destro che richiede pochi giorni di riposo. L'ultimo a rientrare sarà Lucas Perri, atteso il 17 novembre dal possibile debutto col Brasile a Singapore: 'Voglio dimostrare di essere pronto. A Torino mi hanno accolto benissimo e sono molto felice'".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.