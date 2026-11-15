Sospiro di sollievo in casa Torino per Rafik Belghali. L’esterno algerino è rientrato anzitempo dal ritiro della Nazionale algerina a causa di un problema al ginocchio che aveva fatto pensare al peggio. Gli esami strumentali e i controlli clinici a cui è stato sottoposto dallo staff medico granata al suo rientro hanno infatti evidenziato esclusivamente un forte trauma contusivo, la stessa zona già colpita in passato. Nessuna lesione o problema ai legamenti: solo una forte contusione che aveva scatenato infiammazione e dolore, costringendolo allo stop preventivo.

Toro, scampato il pericolo Belghali: gli esami evidenziano un trauma contusivo

Una buona notizia per mister Ignazio Abate, che ritrova una delle pedine più presenti in questo frangente di stagione sulla fascia destra. Come confermato anche alla Gazzetta dello Sport, ora per Belghali è previsto un breve percorso di terapie e gestione, con l'obiettivo di smaltire del tutto il fastidio e rimettersi a disposizione in vista dei prossimi impegni di campionato. Il Toro spera di poter contare su di lui per la difficile trasferta in terra campana contro il Napoli, prevista sabato 21 novembre alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona.