Ricardo Rodriguez prende la parola dopo le polemiche contro la Slovenia. Il terzino del Torino, tornato a calcare il terreno di gioco dopo l'infortunio rimediato in campionato, è arrivato a centoquarantanove presenze in Nazionale, collezionata nei minuti finali della sfida contro la Slovenia. Tuttavia, il suo ingresso in campo al 92' è stato oggetto di numerose critiche in terra elvetica visto che l'ex Betis e Milan non ha toccato nemmeno un pallone.

Minuti a zero, polemiche a mille: la mossa in Nazionale fa discutere, ma Rodriguez sorride

Dal canto suo, il laterale ha minimizzato le critiche, concentrandosi unicamente sui risvolti positivi del suo recupero fisico. Rodriguez ha spiegato come l'obiettivo primario fosse rimettere piede in campo: "L'importante è stato entrare, anche se non ho toccato un pallone ho collezionato una presenza in più. Adesso sto bene". Il giocatore si è così lasciato alle spalle la piccola lesione muscolare che lo aveva frenato, sfruttando il lavoro svolto a Torino e i successivi allenamenti con la propria nazionale per ritrovare la forma migliore ed essere pienamente a disposizione di Abate in vista dei prossimi impegni di campionato: "Avevo una piccola lesione muscolare che ho curato. Mi sono allenato tanto al Toro, anche in nazionale ho fatto quattro allenamenti".