"Toro, super Perri non basta per il pareggio. Il brasiliano si arrende solo a McTominay. Sono otto gli interventi decisivi del portiere granata, che però non può nulla sul tiro da fuori area del centrocampista del Napoli". L'edizione odierna de La Stampa celebra la straordinaria prestazione offerta ieri sera al Maradona da Lucas Estrella Perri, assoluto protagonista della sfida nonostante la sconfitta di misura subita dalla formazione di Ignazio Abate. Il quotidiano ripercorre la serata magica dell'estremo difensore di Campinas — arrivato in estate in prestito dal Leeds con un blitz del ds Petrachi — che, galvanizzato dalla convocazione con il Brasile di Carlo Ancelotti, ha respinto ogni assalto partenopeo per oltre settanta minuti: "Nel primo tempo il 28enne brasiliano chiude la saracinesca mostrando tutta l'elasticità dei suoi 197 centimetri, disinnescando prima il diagonale di Politano all'8', poi la conclusione rapida di McTominay al 16' e infine il tiro chirurgico di Hojlund al 25' con un balzo in controtempo e una manona di richiamo da applausi". In chiusura, l'analisi del secondo tempo e dell'unico episodio che ha piegato la resistenza del numero uno granata sotto gli occhi dell'ex Milinkovic-Savic: "Anche nella ripresa Perri si conferma invalicabile respingendo la botta dalla distanza di McTominay al 55' e opporsi in serie nel giro di cinque minuti ai tentativi ravvicinati di Lang, Politano e Hojlund. L'unica resa arriva al 72' sull'ennesima prodezza balistica di McTominay, che indovina l'angolino più lontano da fuori area dove il pallone sfila per centimetri fatali, prima dell'ultimo intervento di piede ancora su Lang nel finale".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.