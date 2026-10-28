In apertura, nell'edizione odierna, La Stampa scrive: "Toro beffato". Breve, conciso ma è ciò che alla fine resta ai granata dopo la prestazione di ieri, dopo aver avuto in mano la partita fino all'ottantesimo. "Il 3-1 è beffardo e ingeneroso per i padroni di casa, visto come avevano saputo tenere testa ad avversari più forti". Anche il quotidiano la pensa come molti, il risultato non rispecchia veramente l'andamento della gara con un Toro che avrebbe meritato di più per quanto visto in campo. Le cause vanno ricercate nella differenza di disponibilità tra le due formazioni: "Una panchina lussuosa hanno fatto la differenza nel finale, quando il Toro ha finito la benzina e non è più riuscito a contrastare i rivali che avevano alzato il ritmo, il pressing e ovviamente il baricentro". Per La Stampa la panchina dei lariani ha dato quel qualcosa in più che è mancato ai granata nel finale, con due dei cinque cambi che sono arrivati solo dopo al 1-2.