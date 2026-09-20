"Punto d'orgoglio. Un gol piovuto dal cielo e firmato da Sandro Kulenovic regala al Toro un pareggio in rimonta sul campo del Bologna". L'edizione odierna de La Stampa analizza l'1-1 conquistato dai granata al Dall'Ara, un punto prezioso prima della sosta che scaccia i fantasmi della quarta sconfitta in cinque giornate e premia la reazione d'orgoglio della squadra di mister Ignazio Abate dopo un primo tempo sottotono e lo svantaggio iniziale firmato da Bernardeschi. Il quotidiano ripercorre i momenti chiave del match e le recriminazioni nel finale: "Sulla rete dei rossoblù pesa l'amnesia difensiva per la respinta sballata di Ismajli, con l'assenza dell'influenzato Comuzzo che si è fatta sentire. La rabbia granata esplode però all'83' per il solare calcio di rigore non concesso su Oristanio, trattenuto in area da Heggem. 'È rigore al 110%', tuona il trequartista, mentre Abate si limita a un sibillino 'si commenta da solo'". L'elemento decisivo della rimonta è stata la capacità del tecnico di ridisegnare la squadra a gara in corso con coraggio e duttilità: "Abate ha stravolto la tattica passaggio dopo passaggio, virando prima sul 3-5-2 e poi lanciando un 4-2-4 a trazione anteriore con gli ingressi di Oristanio, Ilkhan e Belghali. La zampata di Kulenovic al 77', agevolata dall'incertezza di Skorupski, ha coronato una ripresa di grande intensità e sviluppo sulle corsie esterne". Ora la sosta per le Nazionali offrirà al mister l'occasione di plasmare il gruppo al Filadelfia: "I tre settimanali di lavoro serviranno a inserire i tanti volti nuovi arrivati dal mercato e a trovare l'abito tattico migliore, con Abate pronto a valutare il passaggio definitivo alla difesa a quattro. La base su cui ripartire è lo spirito di un gruppo capace di restare sempre attaccato alle partite".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.