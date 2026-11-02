Il Frosinone batte il Torino per 2-0, Abate sprona i suoi a imparare in fretta dalla gara e a rimettersi subito in moto. Su La Stampa si legge che il tecnico: "Ripartirà per dimenticare la sconfitta di Frosinone, pur facendo tesoro delle lezioni emerse allo 'Stirpe'. Dove il Toro non aveva mai perso e forse questo è anche una piccola chiusura di un cerchio per i ciociari: avevano debuttato in Serie A il 23 agosto 2015 proprio contro i granata, perdendo 2-1 nel vecchio impianto "Matusa" (gol di Quagliarella e Baselli), e ora si sono presi la soddisfazione di tagliere il traguardo dei 20 punti nelle prime 10 giornate di campionato proprio grazie al 2-0 rifilato al Torino". La testa dev'essere già sulla prossima gara: "Il tecnico granata pensa già alla sfida di sabato contro il Lecce Subito al lavoro al Filadelfia e zero riposi dopo il ko di Frosinone".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.