"Il Toro e il ritrovato Simeone. Nel segno di papà e di Conte. La lezione del Cholo e dell'ex tecnico: 'È da loro che ho imparato la mentalità positiva'. Tegola per Abate, si ferma Rodriguez per una lesione tendinea alla coscia: out 4 partite". L'edizione odierna de La Stampa mette in primo piano la ritrovata vena realizzativa di Giovanni Simeone e le sue parole ai canali ufficiali del club in vista dell'anticipo con il Monza. L'attaccante argentino si racconta e analizza il suo momento speciale dopo i due gol di Parma: "'So cos'è la pressione e so conviverci, ma non bisogna subirla: altrimenti ti divora — spiega il Cholito —. Papà Diego mi ripete sempre che non sono migliore quando segno né peggiore quando non ci riesci. Da Conte ho imparato ad avere una mentalità positiva: prima o poi il tiro entra. Con l'Udinese ho indossato la fascia di capitano ed è stato motivo d'orgoglio, ma la stagione la salva chi si allena forte pur giocando meno, come Kulenovic'". Purtroppo dall'infermeria arriva una nuova tegola per Abate verso la gara di domani sera all'Olimpico Grande Torino: "Lesione tendinea alla coscia sinistra per Ricardo Rodriguez durante la sgambata post-Parma: lo svizzero salterà quattro partite e tornerà solo dopo la sosta di novembre. Un'assenza che concederà più spazio allo scozzese Nathan Patterson, pronto al riscatto: 'Non potevo rifiutare la chiamata del Toro, Adams mi sta dando una grande mano per ambientarmi'".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.