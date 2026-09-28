"Non abbiamo obiettivi concreti - dice il Cholito -, se non crescere come squadra e al futuro non penso. Nella mia testa c'è solo il presente e il Toro, cerchiamo di fare punti perché ne abbiamo bisogno" così La Stampa riporta le parole di Giovanni Simeone in occasione dei 25 anni dell'associazione di Javier Zanetti: "È la prima volta che torno per una cosa extra-calcio, a Napoli ho tanti amici ed è stato emozionante. Torino è molto diversa, il primo anno è stato un po' più difficile per uno abituato a stare a Napoli". Il campionato ora è fermo per la pausa nazionali, ma si pensa già alle prossime partite: "Adesso i guizzi sottoporta del centravanti di riferimento cominciano a mancare ad un gruppo nuovo, giovane e con i cerotti (Zapata convive con i problemi al ginocchio e Adams è infortunato) per provare a dare la prima piccola svolta dopo un inizio difficile" ha appuntato il quotidiano.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.