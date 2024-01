La Stampa: “Simeone se parte Sanabria: l’argentino può ritrovare Juric al Toro”

"Esistono due strade per convincere Juric a restare. Una passa dal campionato e l'altra dal mercato" scrive La Stampa nell'edizione odierna, concentrandosi sulla seconda. Per quanto riguarda la questione esterni mancini: "Bakker dell’Atalanta è il preferito, anche perché può arrivare in prestito secco, quindi a costo zero". Il quotidiano poi passa al reparto offensivo, facendo il nome di Giovanni Simeone: "L'attaccante è uno dei preferiti del croato, che l’ha fatto esordire in Serie A ai tempi del Genoa e poi ha sempre cercato di portare con sé. Il Cholito nel Napoli è diventato una delle ultime scelte: con Mazzarri ha collezionato 8’. L’insoddisfazione da parte del calciatore è evidente: negli ultimi 2 campionati ha giocato appena 646’. Non si fa più illusioni, anche se la partenza di Osimhen per la Coppa d’Africa potrebbe coinvolgerlo maggiormente. Gennaio sarà decisivo per conoscere il suo futuro, potrebbe rilanciarsi in azzurro, o da un’altra parte. Diversi club hanno chiesto informazioni. Compreso il Torino".